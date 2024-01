Perpetual Resources Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Perpetual wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch positiv zugenommen, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Perpetual ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Perpetual-Aktie ein Durchschnitt von 0,02 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,013 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Perpetual daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Perpetual liegt bei 20, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,82, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt das Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".