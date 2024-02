Perpetual Resources Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Perpetual-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 33, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage einen Wert von 70, was darauf hinweist, dass die Perpetual-Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Perpetual-Aktie aktuell bei 0,02 AUD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,009 AUD lag und somit einen Abstand von -55 Prozent aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 0,01 AUD, was einer Differenz von -10 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Perpetual neutral waren, jedoch in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung.

Die langfristige Stimmungslage wird auch anhand des Sentiments und Buzz gemessen. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung in Bezug auf Perpetual ergaben eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Perpetual-Aktie.