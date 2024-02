Perpetual Resources Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Diskussionen über Perpetual auf Social-Media-Plattformen spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen über das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen in den Kommentaren. Aufgrund dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Die Aktie von Perpetual wird also bezüglich der Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Perpetual liegt bei 33,33, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 70, was eine Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage ergibt. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs zurückgegriffen. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 AUD, wobei der Kurs der Aktie bei 0,009 AUD um -55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,01 AUD, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" einzustufen. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Perpetual in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie von der Redaktion die Bewertung "Neutral". Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Perpetual unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Perpetual aufgrund der vorliegenden Daten und Analysen insgesamt ein Rating von "Schlecht".