Perpetual Energy Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Analystenmeinung zu Perpetual Energy zeigt sich insgesamt als "Neutral", basierend auf den Empfehlungen der Analysten der letzten 12 Monate. Es gab keine schlechten Bewertungen, eine neutrale Bewertung und keine positiven Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Perpetual Energy liegt bei 0,7 CAD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 70,73 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Perpetual Energy zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen zu finden waren. In den letzten Tagen lag der Fokus der Diskussionen ebenfalls auf negativen Themen rund um das Unternehmen.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Perpetual Energy als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,56 CAD, während der Aktienkurs bei 0,41 CAD notiert, was einer Abweichung von -26,79 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,49 CAD, was einer Abweichung von -16,33 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Perpetual Energy haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stimmung oder der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" bewertet.

