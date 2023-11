Perpetual Energy Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Perpetual Energy-Aktie liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Bewertung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Perpetual Energy daher für diese Stufe ein "Neutral".

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine Einschätzung von "Neutral" für die Perpetual Energy-Aktie, basierend auf 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird bei 0,7 CAD angesiedelt, was eine positive Performance von 45,83 Prozent bedeuten würde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Perpetual Energy als "Schlecht" bewertet, da er 17,24 Prozent unter dem GD200 liegt, während der GD50 ein Signal von -12,73 Prozent ausweist. Unter dem Strich wird der Kurs der Perpetual Energy-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.