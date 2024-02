Perpetual Energy Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Perpetual Energy wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wurde. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nur geringe Schwankungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über verschiedene Zeiträume. Für Perpetual Energy ergibt sich ein RSI7-Wert von 37,5 und ein RSI25-Wert von 61,29, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die technische Analyse zeigt, dass die Perpetual Energy-Aktie gemischte Signale sendet. Während der langfristige gleitende Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung ergibt, zeigt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Perpetual Energy-Aktie auf Basis verschiedener Indikatoren als "Neutral" eingestuft, sowohl in Bezug auf das Sentiment und die Diskussionsintensität als auch auf die technische Analyse.