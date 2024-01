Perpetual Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die technische Analyse der Aktie von Perpetual zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 23,39 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 25,35 AUD liegt, was einer Abweichung von +8,38 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält Perpetual eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 22,95 AUD liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +10,46 Prozent, weshalb die Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Perpetual in den letzten Tagen neutral. Die Diskussion war an zwei Tagen positiv und an vier Tagen negativ geprägt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine eher schwache Aktivität in Bezug auf Perpetual. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 53,19 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 29,93, was bedeutet, dass Perpetual überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird Perpetual auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

