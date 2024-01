Pernod-Ricard-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Aktuelle Analyse der Pernod Ricard-Aktie

Investoren, die sich für die Aktie von Pernod Ricard interessieren, können aktuell von einer attraktiven Dividendenrendite in Höhe von 1,64 % profitieren. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Getränkeindustrie bedeutet dies einen Mehrertrag von 1,64 Prozentpunkten. Dies unterstreicht die hohe Attraktivität der Dividendenpolitik des Unternehmens und ergibt eine positive Bewertung der Ausschüttungspolitik.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs deutet darauf hin, dass die Pernod Ricard-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der GD200 bei 185,29 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie (148,8 EUR) um -19,69 Prozent unter diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 161,83 EUR zeigt eine Abweichung von -8,05 Prozent, was wiederum zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken spiegelt ebenfalls eine überwiegend negative Haltung der Anleger wider. In den letzten Tagen überwog die negative Kommunikation, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine negative Bewertung hin. Mit einem RSI von 82,3 wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, während der RSI25 bei 62,76 liegt und somit eine neutrale Bewertung für die letzten 25 Tage erhält. Insgesamt führen diese Faktoren zu einer Gesamtbewertung der Pernod Ricard-Aktie als "Schlecht".

Es ist daher wichtig, dass potenzielle Investoren diese Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen und mögliche Risiken abwägen.