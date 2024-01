Pernod-Ricard Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Pernod Ricard in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer negativen Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Pernod Ricard deutlich mehr diskutiert als üblich, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Gut"-Rating. Zusammenfassend ergibt sich dadurch insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Pernod Ricard in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Pernod Ricard mit 30,37 Prozent mehr als 30 Prozent darüber. Auch im Branchenvergleich mit der "Getränke"-Branche liegt die Rendite mit 30,37 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Pernod Ricard-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 186,14 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 147 EUR liegt, was einer Abweichung von -21,03 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 162,95 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Pernod Ricard-Aktie, wobei die negativen Kommentare in den sozialen Medien und die charttechnische Analyse zu einer eher schlechten Bewertung führen, während die positive Rendite im Branchenvergleich zu einer besseren Einschätzung führt.