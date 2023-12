Pernod Ricard. Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Das französische Unternehmen Pernod Ricard wird aufgrund seines aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) neutral bewertet. Mit einem KGV von 41 liegt die Aktie im Vergleich zur Branche "Getränke" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Dies zeigt, dass das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Pernod Ricard auf 7- und 25-Tage-Basis ebenfalls neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 32,21 Punkten und der RSI25 bei 51,41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies bedeutet, dass kurzfristige Kursrücksetzer genauso möglich sind wie Kursgewinne.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Pernod Ricard eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Pernod Ricard derzeit eine Rendite von 1,64 % aus. Dies ist höher als der Branchendurchschnitt von 0 % und wird daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich, dass Pernod Ricard in verschiedenen Bereichen neutral bis positiv bewertet wird, was auf ein solides und ausgewogenes Potenzial für Anleger hinweist.