Pernod-Ricard Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Aktienkurs von Pernod Ricard hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um 30,37 Prozent gesteigert, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Getränkebranche erreichte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 0 Prozent, wobei Pernod Ricard mit 30,37 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität der Pernod Ricard-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard bei 41,02, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Pernod Ricard-Aktie für die letzten 200 Handelstage (181,82 EUR) vom letzten Schlusskurs (145,15 EUR) um -20,17 Prozent ab, wodurch die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlechte" Bewertung erhält. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (156,44 EUR) liegt mit einer Abweichung von -7,22 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlechten" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pernod Ricard-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlechtes" Rating.

Pernod-Ricard kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Pernod-Ricard jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Pernod-Ricard-Analyse.

Pernod-Ricard: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...