Pernod Ricard. Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Aktienkurs von Pernod Ricard hat sich in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor herausragend entwickelt. Mit einer Rendite von 30,37 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Pernod Ricard eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist größtenteils positiv, mit acht positiven und einem negativen Tag in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger führt.

Die technische Analyse der Pernod Ricard-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -7,22 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Pernod Ricard-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.