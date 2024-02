Pernod-Ricard Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Die Aktienanalyse von Pernod Ricard basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt derzeit ein "Schlecht". Der GD200 des Wertes liegt bei 177,16 EUR, was einer Abweichung von -11,29 Prozent vom Aktienkurs (157,15 EUR) entspricht. In den letzten 50 Tagen ergab sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 153,82 EUR, was einer Abweichung von +2,16 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Pernod Ricard besonders positiv diskutiert, mit nur einem Tag überwiegend negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, was zu einer aktuellen Einschätzung als "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Pernod Ricard liegt bei 1,64 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zur Branche "Verbrauchsgüter" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,37 Prozent erzielt, was 30,37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Getränke" beträgt 0 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.