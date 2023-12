Pernod-Ricard Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Pernod Ricard: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Dividendenrendite von Pernod Ricard beträgt derzeit 1,64 Prozent, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent darstellt. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält, da sie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Getränke"-Branche besser abschneidet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass während der letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Pernod Ricard festgestellt wurde. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Anzahl und Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass Pernod Ricard derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Wenn wir die Anlegerstimmung betrachten, zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Pernod Ricard eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard bei 41, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt. Aus dieser Perspektive erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.

Insgesamt zeigt sich, dass Pernod Ricard in Bezug auf Dividendenrendite, Sentiment und Buzz, Anlegerstimmung und fundamentale Kriterien gemischte Bewertungen erhält, wobei die Aktie vor allem in der Anlegerstimmung positiv abschneidet.