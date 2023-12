Pernod-Ricard Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Pernod Ricard zeigt, dass der aktuelle Kurs von 160,8 EUR um -2,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -14,37 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Pernod Ricard zeigt sich bei dieser Analyse eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Pernod Ricard beträgt das aktuelle KGV 41. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Getränke" liegt das KGV im Durchschnitt bei 0. Basierend auf diesen fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Pernod Ricard im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,37 Prozent erzielt. Dies liegt 30,37 Prozent über dem Durchschnitt (0 Prozent). In der Branche "Getränke" beträgt die mittlere jährliche Rendite 0 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

