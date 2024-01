Pernod Ricard. Aktie: Das hat Gewicht!

Die Pernod Ricard-Aktie wird derzeit unter charttechnischen Gesichtspunkten als "Schlecht" bewertet, da der letzte Schlusskurs von 147 EUR sowohl unter dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 200 Handelstage (186,14 EUR) als auch unter dem der letzten 50 Handelstage (162,95 EUR) liegt. Dies entspricht einem Abweichungsprozentsatz von -21,03 bzw. -9,79 Prozent.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Pernod Ricard mit 1,64 % eine höhere Rendite auf als der Branchendurchschnitt von 0 %, was als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Pernod Ricard ist neutral, wie aus der Auswertung der Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen Tagen überwogen jedoch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte hat Pernod Ricard derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Getränke" als neutral angesehen wird.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung unter charttechnischen Gesichtspunkten, eine "Gut"-Bewertung bezüglich der Dividendenrendite, eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung und eine weitere "Neutral"-Einschätzung basierend auf fundamentalen Gesichtspunkten.