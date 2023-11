Pernod-Ricard Aktie: Das hat Gewicht!

Der Aktienkurs von Pernod Ricard hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 30,37 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Verbrauchsgüter liegt. In der Branche "Getränke" erreichte das Unternehmen ebenfalls eine Rendite von 30,37 Prozent, während der Durchschnitt bei 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Pernod Ricard derzeit bei 191,39 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 158,05 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -17,42 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 164,56 EUR, was zu einem Abstand von -3,96 Prozent und einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Pernod Ricard derzeit eine Dividendenrendite von 1,64 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 % in der "Getränke"-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard liegt bei 41, was im Vergleich zu einem KGV von 0 in der Branche "Getränke" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.