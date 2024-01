Pernod Ricard. Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse der Pernod Ricard-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 187,18 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 159,75 EUR liegt, was einem Unterschied von -14,65 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs (164,2 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-2,71 Prozent).

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität zu Pernod Ricard ist deutlich zurückgegangen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz im Internet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pernod Ricard-Aktie zeigt eine Überkauftheit auf Basis des 7-Tage-RSI, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt weder Überkauftheit noch -verkauftheit, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Pernod Ricard.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Pernod Ricard ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung seitens der Anleger führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.