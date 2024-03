Pernod-Ricard Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Die französische Getränkefirma Pernod Ricard hat eine Dividendenrendite von 1,64 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche, was von unseren Analysten positiv bewertet wird. Die Kommunikation über das Unternehmen in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Aktie von Pernod Ricard hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 30,37 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich als gut bewertet wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt aktuell bei 41, was bedeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als neutral eingestuft wird.