Pernod Ricard. Aktie: Wohin geht die Reise?

Pernod Ricard schüttet eine Dividendenrendite von 1,64 % aus, was 1,64 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Basis der aktuellen Kurse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Pernod Ricard bei 157,15 EUR liegt, was einer Entfernung von -12,44 Prozent vom GD200 (179,47 EUR) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Auf der anderen Seite weist der GD50 einen Kurs von 154,37 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,8 Prozent beträgt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral" für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Pernod Ricard, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral" Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Pernod Ricard im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,37 Prozent erzielt, was 30,37 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt 0 Prozent, und Pernod Ricard liegt aktuell 30,37 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.