Pernod Ricard. Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Während der letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Pernod Ricard in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion die Aktie neutral bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Pernod Ricard wurde in letzter Zeit deutlich weniger diskutiert als üblich, und es gibt eine abnehmende Aufmerksamkeit. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung in dieser Hinsicht.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard liegt bei 41, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Pernod Ricard daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält somit eine neutrale Bewertung in dieser Hinsicht.

In Bezug auf die Dividende weist Pernod Ricard derzeit eine Dividendenrendite von 1,64 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Pernod Ricard-Aktie in dieser Kategorie eine gute Bewertung.

Im Vergleich zur Getränkebranche erzielte Pernod Ricard in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,37 Prozent, was einer Outperformance von +30,37 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Vergleich zur Branche als auch zum Verbrauchsgütersektor lag die Aktie deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.