Pernod Ricard. Aktie: Wer hätte das gedacht?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat Pernod Ricard eine Rendite von 30,37 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Getränkebranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Pernod Ricard mit 30,37 Prozent deutlich über diesem Wert liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Pernod Ricard bei 142,15 EUR liegt, was einer Entfernung von -22,38 Prozent vom GD200 (183,14 EUR) entspricht. Dies wird als schlechtes Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, liegt bei 158,49 EUR, was einem Kursabstand von -10,31 Prozent entspricht. Auch dies wird als schlechtes Signal eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Pernod Ricard eingestellt waren. Es gab vier positive und zwei negative Tage, während an acht Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der für Pernod Ricard aktuell bei 78,54 liegt, was auf eine Überkauftheit hindeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Signals. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 67, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird der RSI daher als schlecht eingestuft.