Pernod-Ricard Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pernod Ricard-Aktie zeigt einen Wert von 20 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 58,01, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für Pernod Ricard.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz zu Pernod Ricard haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Dividende weist Pernod Ricard eine Dividendenrendite von 1,64 % auf, was 1,64 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs der Pernod Ricard-Aktie mit 152,5 EUR -1,83 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -15,61 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.