Pernod-Ricard Aktie: Was war das denn?

Der Aktienkurs von Pernod Ricard verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 30,37 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche eine durchschnittliche Performance von 0 Prozent, was bedeutet, dass Pernod Ricard im Branchenvergleich eine Outperformance von +30,37 Prozent erzielte. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor übertraf Pernod Ricard mit einer Rendite von 30,37 Prozent den durchschnittlichen Sektorwert von 0 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Pernod Ricard daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pernod Ricard-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 183,46 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 143,55 EUR deutlich darunter liegt (Unterschied -21,75 Prozent). Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (159,07 EUR) ergibt sich ebenfalls ein Unterschreiten des letzten Schlusskurses (-9,76 Prozent). Daraus ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Pernod Ricard-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Pernod Ricard zeigt eine Ausprägung von 73,81, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,75, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass Pernod Ricard über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Pernod Ricard in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".