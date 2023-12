Pernod-Ricard Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Generell gilt: Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger die Aktie. Bei Wachstumsaktien ist das KGV in der Regel höher. Pernod Ricard hat derzeit ein KGV von 41,02, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor hat Pernod Ricard im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,37 Prozent erzielt, was 30,37 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 159,75 EUR deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (187,18 EUR) liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs nahe am Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Pernod Ricard laut fundamentaler, technischer und Anleger-Sentiment-Kriterien neutral bis positiv bewertet wird.