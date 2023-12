Pernod-Ricard Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Pernod Ricard hat derzeit einen RSI von 23,71, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 58,68 und wird als "Neutral" betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Pernod Ricard mit 160,8 EUR derzeit -2,03 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -14,37 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Pernod Ricard überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Pernod Ricard aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt.

Im fundamentalen Bereich beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard 41, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Getränke" als neutral betrachtet wird. Die Redaktion stuft die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" ein.