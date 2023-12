Pernod Ricard. Aktie: Was für ein Plan!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard liegt bei einem Wert von 41, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Getränkebranche auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen eine positive Richtung, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Pernod Ricard in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,37 Prozent, was eine Outperformance von +30,37 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche bedeutet. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Rendite über dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 187,78 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 160,8 EUR liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Pernod Ricard-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.