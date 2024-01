Pernod Ricard. Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard liegt mit 41,02 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral".

In den Diskussionsforen und sozialen Medien ist die Stimmung der Anleger in Bezug auf Pernod Ricard insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen, die eine Einschätzung von "Schlecht" ergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pernod Ricard zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes gegenüber Pernod Ricard festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Diese Bewertung basiert auf den aktuellen Daten und Analysen im Zusammenhang mit Pernod Ricard.

