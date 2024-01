Pernod-Ricard Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

In den letzten Wochen gab es bei Pernod Ricard eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Pernod Ricard daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pernod Ricard-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 90 und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI (63,1) jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Pernod Ricard.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde über Pernod Ricard besonders positiv diskutiert. Allerdings gab es in den letzten Tagen eine Zunahme an negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Pernod Ricard eine Dividendenrendite von 1,64 % aus, was 1,64 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".