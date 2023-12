Pernod Ricard. Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Pernod Ricard übertrifft die Branche in Bezug auf Aktienkurs und Anleger-Sentiment

Der Aktienkurs von Pernod Ricard verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 30,37 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche durchschnittlich keine Veränderung, was bedeutet, dass Pernod Ricard mit einer Outperformance von +30,37 Prozent glänzt. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite liefern, die 30,37 Prozent über dem Branchendurchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Pernod Ricard ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt ein gemischtes Bild. In den letzten 30 Tagen gab es keine klare Tendenz in der Anlegerstimmung, weshalb diese als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im letzten Monat unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Pernod Ricard-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pernod Ricard-Aktie in den letzten 7 Tagen als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ergibt der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Bewertung für Pernod Ricard.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.