Pernod-Ricard Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard liegt bei 41, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Getränkebranche (mit einem KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus Sicht der fundamentalen Kriterien wird Pernod Ricard daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten konnte Pernod Ricard eine Performance von 30,37 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +30,37 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance von Unternehmen aus der Getränkebranche darstellt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Pernod Ricard um 30,37 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt erhält Pernod Ricard daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Pernod Ricard aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Pernod Ricard weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält Pernod Ricard in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pernod Ricard-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 180,39 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 153,1 EUR liegt, was einer Differenz von -15,13 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt hingegen bei 155,09 EUR, was einer Differenz von -1,28 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält Pernod Ricard eine "Schlecht"-Bewertung auf langfristiger Basis und eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Zusammenfassend kann Pernod Ricard in Bezug auf fundamentale Kriterien als "Neutral" eingestuft werden, während die Performance und der RSI auf eine überdurchschnittliche Entwicklung hindeuten. In der technischen Analyse hingegen erhält das Unternehmen unterschiedliche Bewertungen je nach Betrachtungsbasis.