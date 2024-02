Pernod Ricard. Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Pernod Ricard: Aktie erhält neutrale Bewertung

Die Aktie von Pernod Ricard zeigt sich laut fundamentalen Kriterien weder überbewertet noch unterbewertet, was zu einer neutralen Bewertung führt. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,02 liegt das Unternehmen in ähnlicher Höhe wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Getränke" weist einen Wert von 0 auf. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf fundamentaler Basis.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs der Pernod Ricard beläuft sich auf 179,77 EUR, während die Aktie selbst bei 155,4 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -13,56 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 154,57 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote "Neutral" in der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich Pernod Ricard mit einer Rendite von 30,37 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von Unternehmen aus dem Sektor "Verbrauchsgüter". Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche liegt die Rendite von Pernod Ricard mit 30,37 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Pernod Ricard mit 1,64 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 1,74 Prozent für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt erhält die Aktie von Pernod Ricard somit eine neutrale Gesamtbewertung aufgrund der fundamentalen und technischen Analyse sowie des Vergleichs mit anderen Unternehmen der Branche.