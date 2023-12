Pernod-Ricard Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard liegt bei 41, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet.

Die Stimmung unter den Anlegern zeigte im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über die Aktie war durchschnittlich, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Pernod Ricard eine Performance von 30,37 Prozent, was im Vergleich zur Branche eine Outperformance von 30,37 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 1,64 Prozent liegt Pernod Ricard über dem Branchendurchschnitt von 0, was die Aktie zu einem lukrativen Investment macht und daher eine positive Bewertung von der Redaktion erhält.