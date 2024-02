Pernod-Ricard Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Wertpapiers aufzeigt. Für die Pernod Ricard-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 22, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis wird der Aktie ein "Neutral"-Rating vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für Pernod Ricard in den letzten Wochen kaum eine Veränderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird Pernod Ricard insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Pernod Ricard-Aktie mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,02 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pernod Ricard-Aktie derzeit bei 179,77 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 155,4 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz zum GD200 von -13,56 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt hingegen eine neutrale Situation mit einem Abstand von +0,54 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.