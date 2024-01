Pernod-Ricard Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen eine positive Richtung. Auch in den Gesprächen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Pernod Ricard diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der Analyse der langfristigen Kommunikation im Internet spielt auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine wichtige Rolle. Pernod Ricard zeigte interessante Merkmale in dieser Analyse. Obwohl die Diskussionsintensität abnahm, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte, blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Pernod Ricard im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,37 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der gleichen Branche "Getränke" liegt die Rendite von Pernod Ricard um 30,37 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pernod Ricard-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch ist der Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahezu neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Pernod Ricard-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.