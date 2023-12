Pernod-Ricard Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard beträgt 41, was im Vergleich zum Branchenwert von 0 auf einem ähnlichen Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine neutrale Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Pernod Ricard liegt bei 32,21 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 51,41 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält Pernod Ricard daher ein neutrales Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Stimmungsbild zeigt die Aktie eine mittlere Aktivität und erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer guten Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Pernod Ricard beträgt derzeit 1,64 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als gut eingestuft.