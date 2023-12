Pernod-Ricard Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Pernod Ricard derzeit bei 188,73 EUR liegt, während die Aktie selbst auf 163,05 EUR steht. Damit beträgt die Distanz zum GD200 -13,61 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 163,86 EUR, was zu einem Abstand von -0,49 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard bei 41, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Getränke" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Pernod Ricard daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Pernod Ricard zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" eine Rendite von 30,37 Prozent, was über 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Getränke"-Branche erreicht eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent, wobei Pernod Ricard mit 30,37 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem sehr guten Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Pernod Ricard eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und einen negativen Tag, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Pernod Ricard daher eine Einschätzung von "Gut" für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Pernod Ricard von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.