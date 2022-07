Pernod Ricard-Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

In den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz um 21,1%. Alle Regionen meldeten zweistellige Wachstumsraten. In Europa ist der Umsatz sogar um 24% auf 2,4 Mrd € gestiegen. Den höchsten Umsatz erwirtschaftete der Konzern mit 3,6 Mrd € aber in Asien und dem Rest der Welt. Am stärksten gefragt waren die internationalen Whisky-Marken Jameson, Chivas Regal und Glenlivet sowie die… Hier weiterlesen