Pernod Ricard. Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich Pernod Ricard können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die durchschnittliche Aktivität der Aktie deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit für Pernod Ricard die Einstufung: "Neutral".

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Pernod Ricard eingestellt waren. Es gab zwei positive und fünf negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Pernod Ricard daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Pernod Ricard von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Pernod Ricard beträgt 73,81, was eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,75, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Schließlich kann die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pernod Ricard-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 183,46 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (143,55 EUR) deutlich darunter (Unterschied -21,75 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (159,07 EUR) unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,76 Prozent), wodurch die Pernod Ricard-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Pernod Ricard-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.