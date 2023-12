Pernod-Ricard Aktie: In Lauerstellung

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für eine kurzfristige Einschätzung ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Pernod Ricard heran. Der RSI7 liegt bei 32,21 Punkten, was darauf hinweist, dass Pernod Ricard weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 51,41, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser auf 188,73 EUR, während die Aktie selbst bei 163,05 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,61 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 163,86 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Wertpapier damit als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Pernod Ricard beträgt derzeit 1,64 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Daher wird die Dividende als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard liegt bei 41, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ist Pernod Ricard weder unterbewertet noch überbewertet.