Pernod-Ricard Aktie: Der Knall ist da!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ für Anleger. Positive Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation im Vordergrund stand. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in Bezug auf das Unternehmen Pernod Ricard. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und gibt somit eine negative Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Pernod Ricard beträgt 82,3, was auf eine negative Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 62,76, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zur "Getränke"-Branche erzielte Pernod Ricard in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,37 Prozent, während der Durchschnitt in der Branche bei 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer Überperformance von +30,37 Prozent für Pernod Ricard und somit zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls ein negatives Bild. Der GD200 des Wertes liegt bei 185,29 EUR, während der Kurs der Aktie bei 148,8 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -19,69 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der GD50 beträgt 161,83 EUR, was einer Abweichung von -8,05 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Schlecht" für die Aktie.

Insgesamt zeigt sich eine negative Stimmung in den sozialen Netzwerken und in der technischen Analyse, während Pernod Ricard im Branchenvergleich eine überdurchschnittliche Performance erzielt.