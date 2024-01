Pernod Ricard. Aktie: Jetzt knallt es!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Pernod Ricard wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität gezeigt hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat eine negative Veränderung gezeigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Aktuell wird die Pernod Ricard mit einem Wert von 78,54 als überkauft betrachtet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativ Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 67, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt dies eine "Schlecht"-Einstufung für die RSI.

In der charttechnischen Bewertung ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs der Pernod Ricard um -22,38 Prozent vom GD200 entfernt ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 158,49 EUR auf ein "Schlecht"-Signal hin. Insgesamt wird der Kurs der Pernod Ricard-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Es gab einige positive und negative Tage, aber auch Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.