Pernod Ricard. Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pernod Ricard-Aktie beträgt aktuell 93, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Schlecht"-Rating für die Pernod Ricard-Aktie.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard beträgt die aktuelle Kennzahl 41, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche als neutral betrachtet wird. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Pernod Ricard ist insgesamt neutral, wobei in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor hat Pernod Ricard eine Rendite von 30,37 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche liegt die Rendite von Pernod Ricard mit 30,37 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.