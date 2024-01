Pernod Ricard. Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Das französische Getränkeunternehmen Pernod Ricard wird derzeit als neutral eingestuft, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrifft. Mit einem aktuellen KGV von 41,02 liegt das Unternehmen auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Getränke" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird also weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Pernod Ricard zeigt eine Ausprägung von 82,3, was auf eine schlechte Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 62,76, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht" für die Aktie.

In den letzten 12 Monaten erzielte Pernod Ricard eine Performance von 30,37 Prozent, was eine Outperformance von +30,37 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der "Getränke"-Branche bedeutet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Rendite von 30,37 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt guten Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Pernod Ricard zeigen eine schwache Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.