Pernod-Ricard Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Aktienkurs von Pernod Ricard hat im letzten Jahr eine Rendite von 30,37 Prozent erzielt, was 30,37 Prozent über dem Durchschnitt im Verbrauchsgütersektor liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Getränkebranche beträgt 0 Prozent, und Pernod Ricard liegt aktuell 30,37 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard liegt bei 41,02, ähnlich wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment rund um Pernod Ricard ist in den sozialen Medien sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurde an neun Tagen hauptsächlich positiv über die Aktie diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pernod Ricard-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 175,76 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 157,95 EUR lag, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Pernod Ricard-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf der Basis der einfachen Charttechnik.