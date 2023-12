Pernod-Ricard Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Bewertung. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel höhere KGV-Werte aufweisen. Bei Pernod Ricard liegt das KGV bei 41,02, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die fundamentale Bewertung der Aktie ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

Auch die Kommunikation im Internet kann wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie liefern. Hierbei wird sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Pernod Ricard zeigt sich eine geringe Diskussionsintensität und eine stabile Stimmung, was zu einer "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Pernod Ricard im Vergleich zur Branche Getränke eine höhere Dividende aus, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt gemischte Signale. Der langfristige gleitende Durchschnitt liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, während der kurzfristige Durchschnitt nahe am Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung von Pernod Ricard basierend auf verschiedenen Kriterien.