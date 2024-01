Pernod Ricard. Aktie: Geht es jetzt los?

Der französische Getränkekonzern Pernod Ricard wird in verschiedenen Bereichen analysiert, um eine umfassende Einschätzung abzugeben.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Pernod Ricard in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV 41. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Getränke" ist Pernod Ricard aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pernod Ricard-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 183,46 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (143,55 EUR) liegt deutlich darunter (Unterschied -21,75 Prozent), was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bewirkt ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pernod Ricard liegt bei 73,81, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,75, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.