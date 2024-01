Pernod-Ricard Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Pernod Ricard: Analyse und Bewertung

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Pernod Ricard beträgt derzeit 1, was einer positiven Differenz von +1,64 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Getränkebranche entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Pernod Ricard von den Analysten eine Bewertung von "Gut".

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Pernod Ricard beträgt derzeit 69,55 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso wird die Aktie auf 25-Tage-Basis mit einem RSI-Wert von 64,2 als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Pernod Ricard ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,02 auf, was auf ähnlichem Niveau liegt wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt als besonders negativ. Sowohl in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen als auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt gesehen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht".

Insgesamt wird Pernod Ricard demnach in den verschiedenen Bewertungskriterien als "Neutral" und "Schlecht" eingestuft, basierend auf Dividendenpolitik, technischer Analyse sowie fundamentaler und Anleger-Stimmung.