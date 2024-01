Pernod-Ricard Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Anleger: Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An vier Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Es gab auch vermehrte Gespräche über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Pernod Ricard. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht", was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutender Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Pernod Ricard liegt bei 82,3, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 62,76, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Schlecht".

Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der "Getränke"-Branche erzielte Pernod Ricard in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,37 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent aufweisen. Dies bedeutet eine Überperformance von +30,37 Prozent im Branchenvergleich für Pernod Ricard. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance von Pernod Ricard mit 30,37 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird in dieser Kategorie eine Bewertung als "Gut" vergeben.

Für Anleger, die in die Aktie von Pernod Ricard investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite von 1,64 %. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 1,64 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Getränkebranche. Somit fällt die Dividende des Unternehmens höher aus, was zu einer Bewertung als "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.