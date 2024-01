Pernod-Ricard Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Pernod Ricard in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Pernod Ricard-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 93, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Pernod Ricard weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Pernod Ricard beträgt das aktuelle KGV 41, während vergleichbare Unternehmen aus der Getränkebranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Pernod Ricard weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Pernod Ricard mit 30,37 Prozent deutlich über 30 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Getränkebranche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, schneidet Pernod Ricard mit 30,37 Prozent sehr gut ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.